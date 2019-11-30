Мелікян: Перший гол у ворота Львова – помилка арбітра, але СК Дніпро-1 заслужено переміг

Головний тренер Львова Єгіше Мелікян поділився враженнями від матчу 16-го туру УПЛ проти СК Дніпро-1.

"Перший пропущений гол? Я бачив цей епізод. Це стовідсоткова помилка арбітра. Через рівень суддівства страждає Прем’єр-ліга, команди. Але при цьому маю сказати, що СК Дніпро-1 сьогодні заслужено переміг.

Львів – СК Дніпро-1 – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Була рівна гра, комбінаційний футбол. Вони реалізували власні моменти, а ми не зуміли, тому що є ще якість рівня гравців. Так, рішення арбітра зламало гру. Нічого, будемо працювати далі. Не хочу багато казати про суддів. Вони часто мене розчаровують.

Обидві команди намагалися диктувати свою гру. Другий тайм вийшов гарним тактично. Команда, що виграє, логічно грає другим номером на контратаках. СК Дніпро-1 грав грамотно. Львів грав у свій футбол, намагався зламати оборону через комбінаційний футбол. Але потрібні не лише комбінації, а й індивідуальні якості гравців. У нас є проблеми саме з цим, тому що командна гра в нас є", – цитує Мелікяна офіційний сайт СК Дніпро-1.

Таким чином, СК Дніпро-1 набрав 18 очок та піднявся на 6 місце, Львів з 11 пунктами залишився передостаннім.

СК Дніпро-1 здобув перемогу над Львовом та увірвався у першу шістку УПЛ