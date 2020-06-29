Мелікян офіційно працевлаштувався в новому клубі

Колишній тренер Львова повернувся на батьківщину. Єгіше Мелікян очолив вірменський Алашкерт.

Алашкерт на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Єгіше Мелікяна новим головним тренером. Після поразки в останньому матчі чемпіонату керівництво клубу наважилося на кадрові зміни та запросило екс-наставника Львова. Деталі угоди не розголошуються.

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Раніше 40-річний Мелікян працював у системі донецького Металурга та кам'янської Сталі. В останній був і головним тренером першої команди. У 2019 році очолив Львів, замінивши Володимира Мазяра, але нещодавно покинув львівський клуб.

Наразі Алашкерт посідає 4 місце у чемпіонаті Вірменії. За останні 5 років команда тричі ставала чемпіоном країни.

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