Після успішної роботи в Алашкерті Єгіше Мелікян спробує допомогти ще одному єреванському клубу.

Колишній наставник Сталі та Львова Єгіше Мелікян намагатиметься витягнути з трясовини найтитулованіший клуб Вірменії.

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41-річний фахівець підписав контракт з Пюніком, повідомляє офіційний сайт єреванського клубу. Подробиці угоди з 14-разовим чемпіоном країни не розкриваються.

Нагадаємо, останнім клубом Мелікяна був Алашкерт, який він покинув напередодні. Команда під керівництвом Єгіше набрала 18 очок і ділить 1-3 сходинку з Араратом та Араратом-Вірменією.

Пюнік у поточному розіграші чемпіонату Вірменії посідає передостанню, дев'яту, сходинку. У 10 турах команді не вдалося здобути жодної перемоги (5 нічиїх і 5 поразок). До слова, за Пюнік виступає українець Артем Габелок.

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