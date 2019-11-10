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Мелікян назвав головну причину успіху у матчі з Ворсклою

09:19 304 Читать на русском
Мелікян назвав головну причину успіху у матчі з Ворсклою
Єгіше Мелікян / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Львова Єгіше Мелікян розповів про ситуацію в команді та поділився враженнями після гри 14-го туру проти полтавської Ворскли (2:0).

12’ Абнер Ренан
42’ Жозе Вітор
 
Луїзао 35’
Євгеній Мартиненко 81’
12’ Абнер Ренан
35’ Луїзао
42’ Жозе Вітор
81’ Євгеній Мартиненко

"Це важливий результат для нас саме психологічно. Довгий період команда не насолоджувалася перемогою, це вже була психологічна проблема і слава Богу, що є якийсь позитив. Команда заслуговувала перемогти і вони мають насолоджуватись цією перемогою, бо довго за нею сумували. Я дуже радий за хлопців і ще тішить, що ми з перших хвилин зуміли нав’язати гру.

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Команда виконала все, що ми за цей недовгий період задумали. Проблеми в нас є, тому що багато індивідуальних дій. Наше завдання, а також і моє особисте як тренера – щоб команда розуміла, що має бути спільна структура гри. Я цього не побачив, але це нормально, час у нас є. Навіть при чисельній перевазі наші гравці грають індивідуально, так не можна, навіть коли вибуває один гравець, уже треба використовувати цю перевагу. Треба грати в один-два дотики. Але це невелика проблема, це процес, над яким треба працювати, аби команда мислила разом, а не індивідуально.

Львів – Ворскла – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Ми покинули останню сходинку, але в нас всі труднощі ще попереду. Я просто хочу сказати, що у найважчий момент в команді нам дуже допоміг наш президент, це я підкреслюю, бо він у тяжку хвилину був з командою, закрив усі фінансові питання і далі говорив, що буде нас підтримувати. І завдяки такому відношенню сьогодні був результат. В нас тренерів може щось не виходити, різне буває, але важливим фактором є ця підтримка. Вона більше психологічна, ніж тактична. В такі моменти роль президента дуже важлива для нас. В першу чергу, командний дух дає президент,а тактику – тренер. Дякую і вболівальникам", – цитує Мелікяна офіційний сайт клубу.

Львів після цієї перемоги набрав 11 пунктів і нарешті покинув останню сходинку турнірної таблиці.

Львів у більшості впевнено переміг Ворсклу – "містяни" перервали 8-матчеву безвиграшну серію й покинули останню позицію

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