Мелікян назвав головну причину успіху у матчі з Ворсклою

Головний тренер Львова Єгіше Мелікян розповів про ситуацію в команді та поділився враженнями після гри 14-го туру проти полтавської Ворскли (2:0).

"Це важливий результат для нас саме психологічно. Довгий період команда не насолоджувалася перемогою, це вже була психологічна проблема і слава Богу, що є якийсь позитив. Команда заслуговувала перемогти і вони мають насолоджуватись цією перемогою, бо довго за нею сумували. Я дуже радий за хлопців і ще тішить, що ми з перших хвилин зуміли нав’язати гру.

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Команда виконала все, що ми за цей недовгий період задумали. Проблеми в нас є, тому що багато індивідуальних дій. Наше завдання, а також і моє особисте як тренера – щоб команда розуміла, що має бути спільна структура гри. Я цього не побачив, але це нормально, час у нас є. Навіть при чисельній перевазі наші гравці грають індивідуально, так не можна, навіть коли вибуває один гравець, уже треба використовувати цю перевагу. Треба грати в один-два дотики. Але це невелика проблема, це процес, над яким треба працювати, аби команда мислила разом, а не індивідуально.

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Ми покинули останню сходинку, але в нас всі труднощі ще попереду. Я просто хочу сказати, що у найважчий момент в команді нам дуже допоміг наш президент, це я підкреслюю, бо він у тяжку хвилину був з командою, закрив усі фінансові питання і далі говорив, що буде нас підтримувати. І завдяки такому відношенню сьогодні був результат. В нас тренерів може щось не виходити, різне буває, але важливим фактором є ця підтримка. Вона більше психологічна, ніж тактична. В такі моменти роль президента дуже важлива для нас. В першу чергу, командний дух дає президент,а тактику – тренер. Дякую і вболівальникам", – цитує Мелікяна офіційний сайт клубу.

Львів після цієї перемоги набрав 11 пунктів і нарешті покинув останню сходинку турнірної таблиці.

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