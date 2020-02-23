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Мелікян назвав головні втрати Львова у зимове міжсезоння

11:39 241 Читать на русском
Мелікян назвав головні втрати Львова у зимове міжсезоння
Єгіше Мелікян / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Львова Єгіше Мелікян поділився думками з приводу трансферної кампанії клубу.

"Львову, як і іншим командам, взимку не вдалося уникнути традиційних для цієї пори року кадрових змін. Найсерйознішою втратою я вважаю двох наших легіонерів – Мартана і Педро Феррейри. Обидва були ключовими гравцями нашого складу.

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Чи вважаю я перехід Педро в фінський клуб КуПС, який в майбутньому єврокубковому сезоні буде виступати в розіграші Ліги чемпіонів, кроком вперед? Важко сказати. Якби він залишився у Львові, то у нього, я впевнений, теж був би крок вперед. Але Педро перейшов у фінську команду, де теж буде прогресувати.

Чи радяться зі мною футболісти з приводу свого бажання покинути клуб? По-різному буває: хтось радиться, а хтось покладається лише на свою думку. Це їхнє право, їхнє особисте життя. Якщо ж хтось вважає, що я не як тренер, а більше як старший і досвідченіший товариш можу щось порадити, то із задоволенням готовий підказати. З Мартаном я мав розмову. Ми з ним поговорили, і я його зрозумів", – сказав Мелікян у коментарі виданню Ua-football.

Нагадаємо, у зимове міжсезоння львівську команду покинуло два бразильських легіонери: Педро Феррейра перейшов до фінського КуПС, а Мартан захищатиме кольори бразильської команди Сеара.

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