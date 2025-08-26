Головний тренер збірної України U-21 Унаї Мельгоса оголосив список гравців, які готуватимуться до старту відбору до Євро-2027.

До заявки молодіжної збірної України потрапили 24 гравці, повідомляє офіційний сайт УАФ. Варто додати, що перший матч відбудеться вже 5 вересня – проти однолітків з Литви.

Воротарі: Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія), Ілля Попович (Кішварда, Угорщина), Іван Пахолюк (Колос Ковалівка).

Захисники: Ілля Крупський (Металіст 1925 Харків), В’ячеслав Кульбачук (Дебрецен, Угорщина), Микола Киричок (Карпати Львів), Андрій Кітела, Богдан Слюбик (обидва – Рух Львів), Микола Огарков (Олександрія), Сергій Корнійчук (Полісся Житомир), Данієль Вернаттус (Металіст Харків).

Півзахисники: Олег Федор, Артур Шах (обидва – Карпати Львів), Роман Саленко (Зоря Луганськ), Рамік Гаджиєв (Металіст 1925 Харків), Тимур Тутєров (Сандерленд, Англія), Геннадій Синчук (Монреаль, Канада), Данило Кревсун (Борусія Д, Німеччина), Максим Мельниченко (Полісся Житомир), Артем Гусол (Колос Ковалівка), Іван Варфоломєєв (Лінкольн Сіті, Англія).

Нападники: Артем Степанов (Нюрнберг, Німеччина), Матвій Пономаренко (Динамо Київ), Олександр Пищур (Дьйор, Угорщина).

Додамо, що за підсумками жеребкування відбору Євро-2027 збірна України U-21 потрапила до групи H, де її суперниками стануть Литва, Хорватія, Угорщина та Туреччина.

