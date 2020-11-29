"Чому ми граємо без уболівальників? Я не можу цього зрозуміти. Меладзе приїжджає з Росії і дає концерти в Києві, і там аншлаг. "Ліга Сміху" з глядачами. Там в закритих приміщеннях відбуваються концерти з глядачами, а на відкритому повітрі на стадіонах не дозволяють присутність вболівальників. Немає логіки. Де здоровий глузд? Дивлюся в ютубі концерт – там в першому ряду в масках, а далі всі без масок. І це мене обурює. Чому на стадіони не можна пускати якусь кількість глядачів?

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Побудували такий красивий стадіон, а уболівальників не пускають. Коли Колос проводив матчі з обмеженою кількістю уболівальників, то ніяких нарікань не було. Всі сиділи через два-три сидіння, з медичного протоколу. Ці питання має наша УАФ піднімати. Вони у нас головні в цьому питанні. Просто всі мовчать, а мені неприємно – чому одним можна, а іншим не можна?" – цитує Костишина офіційний сайт Колоса.

Після 11-ти турів УПЛ Колос розташувався на 5-й сходинці турнірної таблиці.

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