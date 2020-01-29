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Мексиканський клуб відмовився від трансферу Соля через фінансові апетити Динамо, – ЗМІ

16:15 1603 Читать на русском
Мексиканський клуб відмовився від трансферу Соля через фінансові апетити Динамо, – ЗМІ
Фран Соль / фото: ФК Динамо

Іспанський нападник Динамо Фран Соль не продовжить свою кар'єру в чемпіонаті Мексики.

Головний тренер Пумаса Мічел Гонсалес дуже хотів бачити у своєму складі Франа Соля, повідомляє Futbol Total.

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За інформацією видання, керівництво мексиканського клубу відмовилося від цього трансферу через високу ціну на Соля – 4 млн доларів (3,6 млн євро). "Пуми" підписали іншого форварда – аргентинця Хуана Діненно.

Нагадаємо, іспанець перейшов у Динамо в січні 2019 року за 3,5 млн євро з нідерландського клубу Віллем ІІ. У поточному сезоні Соль зіграв за "біло-синіх" 12 матчів у всіх турнірах і не забив жодного гола.

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