Родріго Куевасу, який захищав кольори мексиканського Хіервос Чалько, ампутували ногу після ураження струмом, де 27-річний форвард зазнав опіків третього ступеня, повідомляє ESPN.

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"У той момент, коли лікарі сказали, що ногу потрібно ампутувати, тисячі речей проносилися в моїй голові. Я думав, що моя футбольна кар'єра закінчилася, і вона була короткою. Я прийняв рішення погодитися на ампутацію лівої ноги і отримав важливий життєвий урок: навіть якщо ви дуже сильно любите щось, що б це не було, ви ніколи не повинні ставити це вище за своє життя", – прокоментував інцидент Куевас.

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