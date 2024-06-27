Копа Амеріка. Груповий етап, 2 тур

Еквадор – Ямайка – 3:1

Голи: Палмер, 13 (аг), Паес, 45+4 (пен), Мінда, 90+1 – Антоніо, 54

Венесуела – Мексика – 1:0

Гол: Рондон, 57 (пен)

Нереалізований пенальті: Пінеда, 87 (М)

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У ніч на четвер відбулися два матчі в групі В на Копа Амеріка. Венесуела переграла Мексику та достроково вийшла у плей-офф. У матчі все вирішили пенальті. Рондон реалізував 11-метровий, а Пінеда не забив з "позначки". Мексика втратила шанс відігратися за три хвилини до кінця основного часу, а в компенсований час суперник стримав натиск.

Венесуела оформила вже другу несподіванку – в першому турі була перемога над Еквадором. Тепер Мексика та Еквадор в останньому турі розіграють путівку в чвертьфінал. В обох команд по 3 очки за перемоги над Ямайкою. Еквадорці розібралися з ямайцями завдяки шедевру. Інкап'є з флангу за допомогою рикошету закинув м'яч в дальню "дев'ятку".