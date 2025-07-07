У ніч на понеділок, 7 липня, відбувся фінал Золотого Кубка КОНКАКАФ. Відео голів та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Золотий кубок КОНКАКАФ 2025, фінал

США – Мексика – 1:2

Голи: Річардс, 4 – Хіменес, 27, Альварес, 78

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США розпочали матч активно і вже на 4 хвилині зуміли відкрити рахунок. Після подачі стандарту Річардс потужно пробив головою, м'яч влучив у поперечку, але все ж перетнув лінію. Понад 20 хвилин знадобилося Мексиці, щоб відігратися. Оборона американців занадто легко дозволила Хіменесу прийняти передачу і пробити. Перший тайм завершився з рахунком 1:1.

По перерві Мексика, здавалося, частіше підходила до воріт суперника. Утім, їхні моменти не несли шаленої небезпеки. Гол забити мексиканцям дозволив стандарт. Подачу Васкеса замкнув Альварес. До фінального свистка рахунок не змінився – 1:2 і Мексика здобула свій 13-й кубок КОНКАКАФ (з урахуванням чемпіонату КОНКАКАФ). У США – сім перемог на турнірі. Варто зауважити, що Маурісіо Почеттіно в Європі не виграв жодного фіналу.