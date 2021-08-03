Олімпіада. Футбол, чоловіки, 1/2 фіналу

Мексика – Бразилія – 0:0 (LIVE, овертайм)

Мексика перестріляла Південну Корею в матчі з 9 забитими м'ячами. Перед тим "ацтеки" відвантажили 4 голи Франції. Словом, команда-феєрія. Бразилія била Єгипет у своєму чвертьфіналі з економією сили. "Селесао" налаштовувалися на реванш за поразку від мексиканців у фіналі ОІ 2012. Дивовижно, але бразильці досі лише раз (на батьківщині у 2016) виграли футбольне золото Олімпіади у чоловічому турнірі. Найкращий бомбардир нинішнього турніру (в Рішарлісона 5 голів та 1 асист) прагнув розвинути успіх Неймара і компанії. Але і в "триколор" є свої голеадори: відразу 4 гравці організували мінімум 3 забиті м'ячі для своєї команди.

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Перший момент лише на 10 хвилині. Досвідчений Мартін виграв повітря після флангової подачі, але не зумів переправити снаряд хоча б у площину воріт. Бразилія душить високим пресингом. Мексика відповідає на це швидкими контратаками через своїх крайків. Самба чинних чемпіонів у штрафному "ацтеків". Дані Алвес увірвався і віддав, Рішарлісон вирішив покращити позицію для Клаудінью, у підсумку блок захисників. Гімараєш класно вивів екс-захисника Аталанти і Севільї ледь не у воротарський, але Очоа потягнув розстрільний удар Арани. Дані Алвес спершу скинув Антоні, а потім вирішив перевірити мексиканську легенду сам. Потужний постріл зі штрафного, третій поспіль сейв "Мемо".

Антоні продерся правим краєм і віддав на хід. Дуглас Луїс вміло малював фол суперника у штрафному. VAR перевірив епізод і змусив головного арбітра, болгарина Кабакова, скасувати призначення пенальті. Бразилія грала обережно і майже ідеально поблизу володінь Сантоса до 42 хвилини. А там дальнє закидання на правий фланг, переведення в центр і підступний удар Луїса Ромо під поперечину. Мексиканський опорник, чиї результативні дії вже принесли дві перемоги на турнірі, міг відзначитися першим ударом своєї команди у площину воріт, але 31-річний кіпер виручив.

"Ацтеки" відчутно ожили під завісу тайму. Чергова швидка контра, і лише Дієго Карлос встигає заблокувати удар Антуни метрів з 8. Мартін знову виграв дуель на другому поверсі, але не влучив. Мексика все ж гостріша, незважаючи на 67% володіння "селесао". Водночас Бразилія не дозволяє їй продемонструвати свої забивні таланти на повну, усвідомлюючи силу суперника. Доводиться жертвувати атакою. Очоа виглядає стіною у воротах, а бразильці до перерви пробивали з меж штрафного значно рідше (1:4).

По перерві гра ще більше заспокоїлася. Антоні вдалося пробитися до штрафного, проте удар у ближній кут – не зовсім те, що може спантеличити 36-річну мексиканську легенду. Почалися локальні сутички та грубощі. Відверто нервує Рішарлісон – мексиканці, звісно, грають на межі фолу, але емоції викликані більше тим, що в атаці банально нічого не виходить. По 5 ударів за 80 хвилин. Не найяскравіше видовище від атакувальних команд у боротьбі за олімпійські медалі.

І ось він золотий момент. Рішарлісон після розкішної подач 38-річного Дані Алвеса пробив нарешті без шансів для Очоа – стійка! Той же форвард Евертона перший на добиванні, але з гострого кута вже було ніяк не влучити. Мексиканці відповіли своєю подачею зі стандарту та ударом без проблем для голкіпера. Другий тайм поспіль команди ніби чекають останніх хвилин, аби активізуватися в атаці. Третій момент створює титулований Алвес, але Рішарлісон з рикошетом пробиває в Очоа, 8 сейвів якого зупинили Бразилію на ЧС-2014.