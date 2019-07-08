Мексика – США – 1:0 – відео тріумфального гола та огляд фіналу Золотого кубка КОНКАКАФ

Долю фіналу Золотого кубка КОНКАКАФ на користь Мексики вирішив єдиний гол – його забив екс-гравець Барселони Джонатан Дос Сантос.

Золотий кубок КОНКАКАФ. Фінал

Мексика – США – 1:0

Гол: Джонатан Дос Сантос, 73

За стартові 30 хвилин фіналу США створили три прекрасні моменти, але Пулішіч, Алтідор і Арріола їх змарнували. На початку другого тайму американцям знову не пощастило – після удару Морріса Гуардадо виніс м'яч з лінії воріт.

У мексиканців на ударній позиції опинявся Джонатан Дос Сантос. Якщо до перерви йому трішки забракло влучності, то на 73-й хвилині екс-гравець Барселони після елегантного пасу п'яткою від Хіменеса пробив від поперечини у сітку воріт США.

Це 8-й континентальний трофей для збірної Мексики – вона найтитулованіша в КОНКАКАФ.

Золотий кубок КОНКАКАФ: Мексика мінімально здолала США у фіналі та здобула трофей