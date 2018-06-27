Мексика – Швеція: післяматчева прес-конференція Хуана Карлоса Осоріо

Наставник збірної Мексики Хуан Карлос Осоріо прокоментував поразку своєї команди у матчі зі Швецією та вихід у плей-офф ЧС-2018.

"По-перше, повинен сказати, що ми йдемо далі, тому що розбили Німеччину і Південну Корею. І тим не менше, я відчуваю певну біль. Ми пропустили три голи – це занадто багато. Я багато навчився у цьому матчі.

Коли ми граємо проти команди з вертикальним футболом, ми граємо в три захисника, сьогодні вперше я поставив чотирьох захисників проти такої збірної. З огляду на те, що ми грали дуже добре раніше, я залишив ту схему, яка давала результат. Нам потрібно не відмовлятися від гри в своєму стилі, навіть проти команд, які добре грають вгорі.

Мексика – Швеція – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Шведи мене зовсім не здивували. Вони віддані одній ідеї гри, перейнялися нею, і я поважаю цю ідею. Це їх вибір і я поважаю його. Якщо вони продовжать грати так, результат прийде. У шведів добре працює команда, багато високих гравців, вони прекрасно борються. Але талановитим такий футбол я б не назвав.

Сьогодні і після виходу в плей-офф, я б вибрав таку поразку, ніж перемогу при поганій грі", – цитує Карлоса Осоріо видання sport24.

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