Мексика без проблем переграла суперників з Франції у 1-му турі Олімпійських ігор. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу Мексика – Франція на Футбол 24.

Перший тайм був спокійним у виконанні обох команд, але другий ощасливив глядачів. Домінувала у ньому Мексика. Спершу Лайнес ефектно протягнув м'яч флангом без особливого опору, віддав на 11 метрів, а Вега головою переправив сферу у дальній кут.

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Подвоїв перевагу "зелених" Кордова потужним ударом. Франція відповіла голом Жиньяка з пенальті, але опісля ще пропустила двічі – красиво забивали Антуна та Аггіре.

4:1 – Мексика очолила групу А, а в наступному турі зіграє проти Японії. Франція ж матиме шанс реабілітуватись у матчі з Південною Африкою.