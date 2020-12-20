Мехелен оформив перемогу над Левеном – Швед повернувся на поле після скандалу із тренером
Мехелен на виїзді обіграв Левен у матчі 17-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".
Чемпіонат Бельгії 2020/21, 13-й тур
Левен – Мехелен – 1:2
Голи: Анрі, 61 – Мрабті, 27, Хуберт, 31 (аг.)
Мехелен вийшов вперед у рахунку завдяки голу Мрабті, а за 4 хвилини Хуберт зрізав м'яч у власні ворота. У другій половині Анрі відіграв один м'яч, проте Мехелен втримав перемогу після виходу Шведа на заміну на 79 хвилині.
Спортивний директор Мехелена: Уже побачили від Шведа реакцію на тренуваннях
Нагадаємо, українця розкритикував наставник Мехелена за його ставлення до роботи на тренуваннях. До цього Швед не виходив на поле протягом 8 матчів.
Ця перемога дозволила Мехелену набрати 17 очок та закріпитись на 16 місці, Левен із 29 пунктами залишився четвертим.
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