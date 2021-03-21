Мехелен веде переговори з Селтіком щодо викупу Шведа
Український легіонер шотландського клубу незабаром може стати повноправним футболістом бельгійської команди.
Форвард Мехелена Мар'ян Швед за короткий період зумів повністю змінити думку клубного керівництва щодо своєї персони. Після критики головного тренера і одноклубників українець значно додав, що вилилось у забиті голи та довіру наставника Вутера Вранкена.
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Як наслідок, бельгійці вступили у переговори з Селтіком, якому і належать права на Шведа – боси Мехелена прагнуть викупити 23-річного українця у шотландців. За повідомленням ВВС, "кельти" хотіли виручити від продажу Мар'яна 3 мільйони фунтів, однак зараз готові знизити свої апетити, що викликало зацікавленість у босів Мехелена.
Нагадаємо, Швед перейшов у Селтік з Карпат влітку 2019 року за 1,8 мільйона фунтів. У поточному сезоні він провів за бельгійську команду 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 3 результативні передачі. Оренда футболіста розрахована до кінця сезону, а контракт з Селтіком – до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює українця в 1 мільйон євро.
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