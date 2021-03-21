Форвард Мехелена Мар'ян Швед за короткий період зумів повністю змінити думку клубного керівництва щодо своєї персони. Після критики головного тренера і одноклубників українець значно додав, що вилилось у забиті голи та довіру наставника Вутера Вранкена.

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Як наслідок, бельгійці вступили у переговори з Селтіком, якому і належать права на Шведа – боси Мехелена прагнуть викупити 23-річного українця у шотландців. За повідомленням ВВС, "кельти" хотіли виручити від продажу Мар'яна 3 мільйони фунтів, однак зараз готові знизити свої апетити, що викликало зацікавленість у босів Мехелена.

Нагадаємо, Швед перейшов у Селтік з Карпат влітку 2019 року за 1,8 мільйона фунтів. У поточному сезоні він провів за бельгійську команду 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 3 результативні передачі. Оренда футболіста розрахована до кінця сезону, а контракт з Селтіком – до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює українця в 1 мільйон євро.

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