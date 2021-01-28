"Справжній Мар'ян Швед раптово з’явився у команді. Це зовсім інша людина, яка відрізняється від того гравця, який приєднався до нас із Селтика на початку сезону. Можливо, йому знадобився той "дзвінок" для пробудження, коли його поставили на місце.

Швед фантастичним перформансом оформив перемогу Мехелена над аутсайдером – українець двічі забив та асистував

Якби там не було, це спрацювало, і поведінка Мар'яна зараз є зразковою на полі та поза ним. Якщо він так гратиме надалі, і ми зможемо утримати його після переговорів із Селтіком, це було б чудово. Коли Мар'ян вперше прийшов сюди, він поводився так, ніби йому тут не місце. Швед ізолювався і ніколи не сміявся. Зараз він спілкується з усіма і користується популярністю.

Той, хто займався спортом на професіональному рівні, знає, наскільки є важливою робота в команді. Швед від природи замкнутий у собі хлопець. Ви бачите, що він зараз щасливий. Кожен тут був би в захваті, якби Швед залишився у команді", – наводить слова Вранкена Daily Record.

Зазначимо, що українець приєднався до Мехелена на правах оренди з Селтіка. Швед у цьому сезоні провів 10 поєдинків, записавши до свого активу 3 голи та асист.

Спаситель і ракета Швед: українець рветься на Євро, пише історію суперголами – бельгійські ЗМІ та фанати зацінили