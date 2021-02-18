"На холоді трохи важко було починати матч, але потім пішов адреналін, зігрілися. В першому таймі було складніше, адже Динамо добре пресингувало. В другому таймі стало легше. Ми вже самі пресингували, виконали декілька кросів, один з яких став результативним.

Динамо – Брюгге – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Сьогоднішній мій гол – мабуть, найважливіший у сезоні, але не в кар’єрі. Так чи інакше, дуже важливо, що ми забили. Кожен виїзний гол у єврокубках має величезне значення. Тепер ми можемо спокійно готуватися до матчу-відповіді", – сказав Мехеле.

Нагадаємо, перший матч протистояння 1/16 фіналу між Динамо та Брюгге на столичному НСК Олімпійський завершився унічию 1:1. На гол Віталя Буяльського точним ударом відповів саме Брендон Мехеле. Матч-відповідь відбудеться вже за тиждень у Бельгії.

Динамо втратило перемогу над Брюгге в 1/16 ЛЄ – шедевр Буяльського, несподіваний винуватець невдачі від Луческу