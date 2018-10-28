Мегреміч розповів, чого не вистачило Карпатам для перемоги над Олександрією

Захисник Карпат Аді Мегреміч прокоментував поразку від Олександрії в матчі 12-го туру УПЛ.

"Що трапилося, коли нам забивали перший гол? Я ще досі не можу цього зрозуміти. Можливо я погано почув, що мені кричав воротар... У підсумку вийшла дуже прикра помилка, яка коштувала нам пропущеного м'яча. Мені важко це пояснити.

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Ні, ми не відчували тиску від суперника. Крім двох наших помилок нічого більше й не було. Одна помилка – це моя пряма вина, за яку мені дуже шкода. Напевно, в кожного гравця таке буває раз в житті. Ми не мали наміру програвати цей матч, дуже хотіли виграти.

Я б не дуже хотів говорити про суддівство. Але можна згадати матчі проти Арсенала чи Динамо, де було доволі багато різних неприємних ситуацій.

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Ми повинні на себе дивитися і не робити таких помилок. Я вважаю, що Карпати провели дуже хороший матч. У нас була і перевага, і моменти. Не вистачило трішки фарту", – цитує Мегреміча офіційний сайт Карпат.