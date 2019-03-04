Мегреміч прокоментував свій курйозний автогол у дербі зі Львовом

Захисник Карпат Аді Мегреміч відреагував на свою помилку в матчі 20 туру УПЛ проти Львова.

"Дуже шкода, що ми так зіграли у дербі. Вони грали на нічию, проте заробили три пункти. Не знаю, зараз багато емоцій після матчу... Шкода, що ми програли через мою помилку. М’яч летів так, що не було видно. Далі був рикошет і м’яч залетів у ворота.

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В першому таймі ми всі діяли не так, як потрібно. Було багато помилок в передачах. Фактично ми програли поєдинок ще в першому таймі. Шкода, що після перемоги у Полтаві ми не продовжили хороший старт року. Попереду поєдинок на виїзді з Шахтарем. Працюватимемо на тренуваннях, щоб зіграти якнайкраще. Треба рухатися далі.

Суперник з перших хвилини грав від оборони. Вони не часто турбували нас і діяли від захисту. Їм пощастило забити гол зі стандарту. Зрештою, досягнули те, чого хотіли", – цитує Мегреміча офіційний сайт Карпат.

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