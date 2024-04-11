– Що сталося між клубами та MEGOGO, що медіасервіс не транслює матчі УПЛ? Співаковський казав, що MEGOGO пропонувало клубам прибуток у 500 тисяч доларів, але виробництво сигналу, за їхніми словами, теж коштує півмільйона, тобто прибуток 0. MEGOGO цю інформацію спростувало. Так де істина і хто каже правду?

– Я не знаю, звідки Михайло Співаковський бере свої інсайди, але вони дуже часто близькі до істини. Якщо робити рейтинг інсайдерів України, то Співаковський розділить перше місце з WhatsApp Вацка.

Так, він може помилятись в деяких деталях і називати Хаятт Інтерконтиненталем, але суті це не змінює. Я був дуже здивований заявою MEGOGO, тому що особисто був присутній на зустрічі з їхнім представником – Артемом Панченком. Я йому особисто ставив запитання, на які MEGOGO і досі не надало відповіді.

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– Які ви ставили запитання?

– Про начебто безкорисливість намірів MEGOGO. Адже вони начебто з благою ціллю допомагали клубам, але насправді створили в себе на платформі єдиний телепул. Так, в певний період часу на їхній платформі були представлені всі клуби – і з УПЛ ТБ і з "Плюсів", і Рух з Минаєм. Раніше інші платформи, наприклад Setanta, пропонували за це великі гроші, а MEGOGO отримало телепул безкоштовно.

Звичайно, це добре для MEGOGO, але для розвитку футболу це не є гуд. Розкажу ще про одну ситуацію, яка залишила неприємний осад. Не знаю, чому, але MEGOGO занижувало показники аудиторії перегляду матчів УПЛ. Цифри, які вони нам показували, в декілька разів менші, ніж ті, які ми отримали, коли перешли на власний YouTube-канал.

Ми відразу перепитали в Прем’єр-ліги, чи дійсно це правильні цифри, тому що не може бути такої великої різниці. Нам відповіли, що ці цифри надало MEGOGO. Коли ми цьогоріч почали показувати матчі 13 клубів на новоствореному і незалежному УПЛ ТБ, то цифри по аудиторії теж виявились значно більшими.

Повторюсь, не знаю, чому MEGOGO занижувало показники аудиторії, але впевнений, що вони зробили це спеціально. Можливо, хотіли показати, що ми (клуби УПЛ) не такі круті і ціна за нас повинна бути меншою, – поділився Гагарін в інтерв'ю Українському футболу.

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