MEGOGO транслюватиме матчі Ла Ліги

Матчі чемпіонату Іспанії на території України покаже відеосервіс Megogo.

Іспанська Ла Ліга та MEGOGO домовилися про співпрацю – відеосервіс отримав ексклюзивні права на прямі трансляції всіх матчів чемпіонату Іспанії на території України, повідомляє mediasat.info.

Відеосервіс буде транслювати всі 10 матчів кожного туру Ла Ліги в прямому ефірі з можливістю дивитися поєдинки в записі.

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Також глядачі MEGOGO матимуть доступ до величезного обсягу іншого футбольного відеоконтенту – кліпи, відеонарізки, огляди матчів, футбольні та навколофутбольні сюжети та багато іншого.

Нагадаємо, що раніше матчі Ла Ліги на території України транслювали телеканали Футбол 1/2, але в новому сезоні керівництво каналів вирішило показувати Серію А замість чемпіонату Іспанії.