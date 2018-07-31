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MEGOGO транслюватиме матчі Ла Ліги

18:31 899 Читать на русском
MEGOGO транслюватиме матчі Ла Ліги
MEGOGO транслюватиме матчі Ла Ліги

Матчі чемпіонату Іспанії на території України покаже відеосервіс Megogo.

Іспанська Ла Ліга та MEGOGO домовилися про співпрацю – відеосервіс отримав ексклюзивні права на прямі трансляції всіх матчів чемпіонату Іспанії на території України, повідомляє mediasat.info.

Відеосервіс буде транслювати всі 10 матчів кожного туру Ла Ліги в прямому ефірі з можливістю дивитися поєдинки в записі.

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Також глядачі MEGOGO матимуть доступ до величезного обсягу іншого футбольного відеоконтенту – кліпи, відеонарізки, огляди матчів, футбольні та навколофутбольні сюжети та багато іншого.

Нагадаємо, що раніше матчі Ла Ліги на території України транслювали телеканали Футбол 1/2, але в новому сезоні керівництво каналів вирішило показувати Серію А замість чемпіонату Іспанії.

Теги
Трансфери Чемпіонату Іспанії Іспанія Ла Ліга
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