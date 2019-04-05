MEGOGO покаже півфінали та фінал Кубка Англії

Півфінали та фінал Кубка Англії транслюватимуться на MEGOGO.

MEGOGO отримав права на показ півфінальних та фінального матчу Кубка Англії, повідомив один з коментаторів сервісу Вадим Скічко.

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"+1 турнір на MEGOGO. У найближчі вихідні ви зможете подивитися півфінали, а 18 травня – фінал найстарішого клубного турніру в історії футболу – Кубка Англії", – написав Скічко у своєму Twitter.

Нагадаємо, сервіс володіє правами на показ чемпіонатів Іспанії, Німеччини та Франції. Раніше повідомлялось, що з наступного сезону MEGGO може транслювати матчі УПЛ.

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