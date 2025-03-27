Кубкові матчі українців у Туреччині можна буде переглянути на всім відомій платформі.

Медіасервіс MEGOGO отримав права на показ матчів Кубка Туреччини сезону-2024/25, починаючи зі стадії чвертьфіналу.

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У розділі "Інший футбол" вже з’явилася інформація про заплановані трансляції, які відбудуться з 1 по 3 квітня.

Одним із центральних протистоянь стане поєдинок 2 квітня, де Трабзонспор, за який грають українці Арсеній Батагов, Олександр Зубков і Данило Сікан, зустрінеться з Бодрумспором.

До речі, цієї зими чимало українських футболістів перебралися до Туреччини. Сікан і Зубков залишили Шахтар заради Трабзонспора, а Степаненко вирішив продовжити кар'єру в Еюпспорі. Арсеній Батагов розпочав виступи за Трабзонспор улітку 2024 року.

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