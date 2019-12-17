toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ РОМАН ЗОЗУЛЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

MEGOGO купив права на трансляцію матчів Суперкубка Іспанії та ще трьох турнірів

11:44 151 Читать на русском
MEGOGO купив права на трансляцію матчів Суперкубка Іспанії та ще трьох турнірів
Барселона з Суперкубком Іспанії /Marca

Коментатор MEGOGO Вадим Скічко анонсував збільшення кількості трансляцій на онлайн-ресурсі.

"Друзі, радий повідомити, що відтепер MEGOGO транслюватиме: Кубок Нідерландів, Кубок Бельгії та Кубок Іспанії. Перші трансляції відбудуться вже сьогодні або завтра.

Телеканал UA:Перший покаже матчі клубного чемпіонату світу-2019

Окрім цього, на початку січня потішимо вас трансляцією Суперкубка Іспанії", – зазначив Скічко у своєму твіттері.

Додамо, що MEGOGO транслює в Україні матчі чемпіонатів Англії, Німеччини, Іспанії та Франції.

blog_ava
Зінченко проти знакового андердога, два матчі за добу для Ліверпуля, захоплива дуель в Бундеслізі – фішки мідвіку
08:00
3118
Теги
телебачення Кубок Іспанії Кубок Нідерландів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
1
хв
Борусія Дортмунд
21:30
РБ Лейпциг
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук