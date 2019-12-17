MEGOGO купив права на трансляцію матчів Суперкубка Іспанії та ще трьох турнірів

Коментатор MEGOGO Вадим Скічко анонсував збільшення кількості трансляцій на онлайн-ресурсі.

"Друзі, радий повідомити, що відтепер MEGOGO транслюватиме: Кубок Нідерландів, Кубок Бельгії та Кубок Іспанії. Перші трансляції відбудуться вже сьогодні або завтра.

Телеканал UA:Перший покаже матчі клубного чемпіонату світу-2019

Окрім цього, на початку січня потішимо вас трансляцією Суперкубка Іспанії", – зазначив Скічко у своєму твіттері.

Додамо, що MEGOGO транслює в Україні матчі чемпіонатів Англії, Німеччини, Іспанії та Франції.