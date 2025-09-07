Португалія розбила Вірменію у матчі відбору на ЧС-2026. Дивіться відео голів та огляд гри.

Португальці ще у першому таймі довели рахунок до розгромного. Відзначилися Жоау Фелікс, Кріштіану Роналду та Жоау Канселу.

Португалія розтрощила Вірменію у Єревані – Роналду оформив дубль, забивши 942-й гол у кар'єрі

По перерві нападники Аль-Насра оформили ефектні дублі. Роналду розрядив гармату з 22 метрів, а Фелікс "скорпіоном" проштовхнув м'яч повз кіпера. Кріштіану підкорив два видатні ювілеї – 140 голів за збірну та 1200 результативних дій у кар'єрі загалом. Фінальний свисток зафіксував перемогу Португалії над Вірменією з рахунком 5:0.