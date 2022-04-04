ПСЖ легко розгромив Лор'ян у 30-му турі Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Головним героєм став Кіліан Мбаппе. Молодий француз двічі розписався у воротах Лор'яна та віддавав результативні передачі на Неймара (двічі) та Ліонеля Мессі (раз).

Мессі, Мбаппе і Неймар вперше разом забили в одному матчі за ПСЖ – розгромна перемога на шляху до чемпіонства

Розгромна звитяга ще на крок наблизила ПСЖ до чемпіонства. Підопічні Маурісіо Почеттіно за 8 турів до кінця сезону Ліги 1 на 12 пунктів випереджають Марсель, який йде другим.