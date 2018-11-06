Захисник Карабаха Медвєдєв: Сподіваюсь, Ворскла не сидітиме у обороні, як в першому матчі

Захисник азейбарджанського Карабаха поділився очікуваннями від матчу проти Ворскли у 4 турі Ліги Європи.

"Нас чекає важкий виїзд. Зробимо все, щоб добитися позитивного результату. Нинішнє становище в групі нас ніяк не влаштовує. Хочемо виправити його, домогтися позитивних результатів, так як багато від нас цього чекають. Ми постараємося викластися на всі сто відсотків, щоб прийти до тому, чого ми хочемо.

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Наш майбутній суперник вміє грати в оборонний футбол, а й в більш відкриту гру теж. Хочеться, щоб з Ворсклою пішла відкрита гра. Не хотілося б бачити тієї ж картини, що була в першому матчі. Ми грали в футбол, а вони сиділи в захисті і діяли тільки на контратаках. Так, це може і є стиль гри цієї команди, але хотілося б видовищності. Якщо знову сядуть біля своїх воріт, то нам нічого не залишиться, як знову домінувати на полі і будувати свої атаки з тієї лише різницею, що зможемо пробити їхні ворота", – цитує футболіста портал Azerisport.

Матч 4 туру Ліги Європи Ворскла – Карабах відбудеться у четвер, 8 листопада. На виїзді полтавці обіграли Карабах з рахунком 1:0.