Медичний персонал Барселони склав для Гаві план, згідно з яким опорний півзахисник зможе набрати свою оптимальну форму без її форсування. Як інформує Esports RAC1, гравця поступово підпускатимуть до складу, починаючи з листопада.

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Після року "простою" Гаві зможе набрати оптимальну форму лише до початку 2025 року. Повідомляється, що його відновлення складається позитивно – коліно добре реагує на навантаження.

Нагадаємо, що наприкінці листопада 2023 року Гаві отримав травму в матчі відбору до Євро-2024 проти Грузії (3:1). Йому діагностували повний розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна та частковий відрив зовнішнього меніска.

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