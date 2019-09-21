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Меддісон жорстко відповів на критику свого стилю з боку ЗМІ – Лінекер підтримав юного англійця

21 вересня 23:33 137 Читать на русском
Меддісон жорстко відповів на критику свого стилю з боку ЗМІ – Лінекер підтримав юного англійця
Джеймс Меддісон / Reuters

Півзахисник Лестера Джеймс Меддісон різко відреагував на критичний допис щодо свого стилю в англійській газеті The Sun.

70’ Рікарду Перейра
86’ Джеймс Меддісон
 
Харрі Кейн 29’
29’ Харрі Кейн
70’ Рікарду Перейра
86’ Джеймс Меддісон

Напередодні матчу 6-го туру АПЛ Лестер – Тоттенхем видання The Sun висміяло Джеймса Меддісона за його рюкзак.

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"Божевільна покупка. Зірка Лестера Джеймс Меддісон прибув на матч проти Тоттенхема із жахливим рюкзаком Louis Vuitton вартістю 6,500 фунтів", – йдеться у заголовку матеріалу.

"Думаю, було б гірше, якби я прибув на матч, тримаючи в руках газету The Sun", – глузливо відповів Меддісон у своєму твіттері. Відповідь півзахисника оцінив і колишній нападник збірної Англії Гарі Лінекер, який в своєму твіттері опублікував два емодзі оплесків.

Нагадаємо, Лестер здобув вольову перемогу над Тоттенхемом (2:1) у матчі 6-го туру АПЛ.

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Теги
Джеймс Меддісон Джеймс Меддісон Лестер Сіті - Тоттенхем Лестер Сіті Лестер Сіті Англія Гарі Лінекер
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