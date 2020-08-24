Меддісон продовжив контракт з Лестером – на хавбека полювали Реал та Манчестер Юнайтед

Джеймс Меддісон надалі виступатиме за Лестер. "Лисиці" ефектним відео повідомили про перепідписання контракту в своєму Твіттері.

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Нова угода розрахована на 4 роки. До слова, хавбеком цікавились провідні європейські гранди, зокрема Реал та Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Джеймс Меддісон дебютував за Лестер у серпні 2018 року. У минулому сезоні 23-річний хавбек провів 38 матчів за "лисиць" у всіх турнірах, відзначився дев'ятьма голами та чотирма асистами.

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