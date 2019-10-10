Меддісон не допоможе Англії в матчах із Чехією і Болгарією

Провідний півзахисник Лестера Джеймс Меддісон пропустить жовтневі поєдинки збірної Англії.

Молодий хавбек вилетів на період міжнародної паузи через хворобу, повідомляє офіційний твіттер збірної.

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Конкретної інформації щодо проблем Меддісона зі здоров'ям наразі немає. Півзахисник яскраво розпочав сезон 2019/20 і міг дебютувати за "Трьох левів" у жовтневих матчах збірної – проти Чехії (11 жовтня) чи Болгарії (14 жовтня). Проте, тепер дебют 22-річного вихованця Ковентрі відкладається.

У нинішньому сезоні Джеймс Меддісон провів 7 матчів в АПЛ, у яких забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

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