Медалі Кубка України розвалились одразу після вручення, – президент Інгульця Поворознюк

Президент Інгульця Олександр Поворознюк розповів про курйозну ситуацію, що трапилась після фінального матчу Кубка України проти Шахтаря.

"Уже відразу після вручення ще на полі тризуб почав відпадати. Я її беру в руки, а шматок медалі вже відпадає на газон. Це стосується всіх, кому повісили її на шию. Ми привезли до Петрового лише обідок медалі, що це за чортівня.

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Нам пообіцяли в УАФ їх замінити, але для мене це виглядає дико. Інша справа, медалі ПФЛ – вони виглядають сучасно, в них мало зайвих елементів, і не соромно показувати комусь.

Ситуація неприємна. Як і той факт, що вперше в історії розіграшу Кубка України учасникам фіналу не були передбачені призові. Це якась доля: уперше відмінили, і ми опинилися серед команд-невдах. Щоправда, це для нас точно не було головним", – цитує Поворознюка Sportarena.

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