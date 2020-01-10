Мбокані: Збори з Антверпеном – відпустка у порівняні з тим, що було в Динамо при Блохіні та Реброві

Нападник Антверпена Дьємерсі Мбокані пригадав виступи за Динамо напередодні тренувальних зборів з бельгійським клубом.

"Я хочу залишитися в Антверпені, але не на один сезон, як мінімум на два. Поки клуб готовий продовжити контракт тільки на один рік, тому що вважає мене найдорожчим гравцем. Так що піду я, чи залишуся, залежить від Антверпена.

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Бельгія – моя друга батьківщина після Конго. Мені і моїй родині тут добре. Варіанти для продовження кар'єри? Все проясниться 1 лютого. Поки складно про це говорити. Нічого не можу гарантувати, але я відкритий для будь-яких пропозицій.

Що стосується зборів Антверпена в Іспанії, то мені тут подобається. У порівнянні зі зборами, які мені довелося пройти з Динамо при Блохіні та Реброві – це відпустка. Іноді я був далеко від дому цілий місяць", – наводить слова Мбокані hln.be.

В поточному сезоні чемпіонату Бельгії Мбокані провів 20 матчів, в яких відзначився 14-ма голами та 5-ма асистами. Додамо, що Дьємерсі виступав у складі Динамо з 2013 по 2018 роки з перервами на оренди в Норвічі та Халл Сіті.

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