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Мбокані відхилив пропозицію Пахтакора – екс-форвард Динамо не спокусився на грандіозне збільшення зарплати

22:45 179 Читать на русском
Мбокані відхилив пропозицію Пахтакора – екс-форвард Динамо не спокусився на грандіозне збільшення зарплати
Дьємерсі Мбокані / lesoir.be

Нападник бельгійського Антверпена Дьємерсі Мбокані відмовився від переходу в узбецький Пахтакор.

Багаторазовий чемпіон Узбекистану намагався придбати екс-форварда київського Динамо, але отримав рішучу відмову від Антверпена, інформує Het Niewusblad.

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Керівництво Пахтакора, яке пов'язане з російським мільярдером Алішером Усмановим, було готове у декілька разів збільшити зарплату 34-річного форварда, але Мбокані також не проявив інтересу до цієї пропозиції.

Зазначимо, що Мбокані в поточному сезоні зіграв за Антверпен 23 матчі у всіх турнірах та забив 15 голів. Наразі він лідирує у бомбардирських перегонах чемпіонату Бельгії, а його команда посідає 5 місце в турнірній таблиці.

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Антверпен Антверпен Пахтакор Пахтакор Дьємерсі Мбокані Дьємерсі Мбокані Бельгія
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