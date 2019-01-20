Мбокані: Українці – чудові люди та заслуговують кращого життя

Екс-форвард Динамо Дьємерсі Мбокані пригадав період життя в Україні.

"Навіть незважаючи на те, що мої справи в Україні не завжди йшли так, як мені б того хотілося, я досі з теплотою і ностальгією згадую свою українську епопею. Так вийшло, що я потрапив в Україну в той самий момент, коли політичні пристрасті там максимально загострилися.

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Всі ці революційні події я мав можливість спостерігати прямо з вікон моєї квартири, яка перебувала в самому центрі Києва. Народ прагнув змін, вийшов на вулиці і домігся свого. Українці – чудові люди! Добрі, веселі, працьовиті, і вони заслуговують кращого життя.

Мій перший український сезон я оцінюю як цілком вдалий для дебютанта. Це трохи пізніше у мене почалися непорозуміння з Сергієм Ребровим, тодішнім тренером Динамо, але навіть це не завадило мені отримувати задоволення від українського футболу.

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А ось мої стосунки з президентом клубу завжди залишались дружніми і коректними. Я донині вдячний Ігорю Суркісу за те, що він дав мені можливість здійснити мою давню мрію – опинитися в Англії і зіграти в найсильнішому і найпрестижнішому чемпіонаті континенту", – цитує Мбокані "Команда №1".