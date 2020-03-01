Мбокані продовжує розривати в Бельгії – екс-динамівець зробив хет-трик і наздогнав партнера Яремчука, Безуса та Пластуна

Нападник Антверпена Дьємерсі Мбокані влаштував сольний концерт у матчі 28 туру Ліги Жупіле проти Остенде (3:1).

Ліга Жупіле, 28 тур

Антверпен – Остенде – 3:1

Голи: Мбокані, 2, 5, 87 – Р. Варгас, 90+2

Екс-форвард київського Динамо взяв шалений темп з перших секунд, оформивши блискавичний дубль. Обидва голи вийшли типовими для бомбардира Антверпена – добивання після виходу сам на сам з голкіпером і чітке замикання подачі з кутового. Мбокані легко міг забивати втретє ще до перерви, однак конголезець змилостивився над суперником.

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Другий тайм не надто відрізнявся від свого попередника. Антверпен домінує і безтурботно транжирить моменти, а гравці Остенде намагаються зберегти хоч якісь ознаки командної гри. Зрештою, Мбокані це набридло і він таки зробив хет-трик, завершивши стрімку контратаку господарів. Єдине, що зіпсувало настрій Антверпену – пропущений м'яч від Рональда Варгаса.

У активі Мбокані вже 18 голів, і він на пару з форвардом Гента Джонатаном Девідом очолює бомбардирські перегони Ліги Жупіле. Канадець разом з Романчуком, Безусом та Пластуном посідають другу сходинку таблиці, Антверпен – третій, маючи на п'ять очок менше.

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