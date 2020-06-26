Мбокані підписав новий контракт з Антверпеном – екс-форварда Динамо відправляли у конкуренти Яремчуку

Вдалі виступи форварда Антверпена Дьємерсі Мбокані переконали керівництво клубу продовжити співпрацю з африканцем.

Колишній нападник київського Динамо Дьємерсі Мбокані залишиться в бельгійському клубі ще на один сезон, повідомляє офіційний сайт Антверпена.

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"Антверпен завжди був моїм пріоритетним варіантом. Я дійсно з нетерпінням чекаю швидкого повернення в загальну групу для тренувань", – сказав Мбокані.

До слова, у минулому сезоні 34-річний конголезець провів за свій клуб 36 матчів, у яких забив 24 голи і віддав 9 гольових передач. Раніше повідомлялося, що інтерес до Мбокані проявляли Андерлехт, китайський Ухань Чжоер, а також Гент, де Дьємерсі міг стати конкурентом Романа Яремчука.

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