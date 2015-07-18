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Мбокані не домовився про контракт із Андерлехтом

15:10 51 Читать на русском
Мбокані не домовився про контракт із Андерлехтом
Дьємерсі Мбокані / Футбол 24

Колишній нападник київського Динамо Дьємерсі Мбокані не зміг узгодити своє повернення до бельгійського Андерлехта.

Конголезець провів невдалі перемовини з босом "пурпурово-білих" Марком Куком, повідомляє HLN.

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За інформацією видання, Мбокані та президент Андерлехт зустрілися в Монако, щоб обговорити можливе повернення форварда до Брюсселя. Фактурний нападник грав на Констант Ванден Сток у сезоні 2006/07 і в 2011-2013 рр. Проте, домовитися з Мбокані, який перебуває в статусі вільного агента, не вдалося.

Раніше форвард міг стати гравцем турецького Бурсаспора, але керівництво "зелених крокодилів" не змогло задовольнити фінансові апетити Дьємерсі Мбокані. У сезоні 2017/18 він провів за київське Динамо 32 матчі у всіх турнірах, у яких забив 12 м'ячів.

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