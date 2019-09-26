Мбокані може зіграти за збірну ДР Конго вперше за 32 місяці

Нападник Антверпена Дьємерсі Мбокані отримав виклик до лав національної збірної ДР Конго.

Мбокані отримав виклик до національної збірної ДР Конго та може зіграти вперше за останні 32 місяці, інформує офіційний твіттер федерації.

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Востаннє досвідчений бомбардир з'являвся на полі у футболці ДР Конго ще 29 січня 2017 року в матчі проти Гани (1:2) в рамках відбору на Кубок африканських націй-2017.

Після того Мбокані лише одного разу викликався в національну збірну – в березні нинішнього року, але тоді отримав травму коліна, яка завадила йому прибути до складу "леопардів". Найближчі матчі ДР Конго проведе проти Алжиру і Кот-д'Івуару 10 та 14 жовтня відповідно. Додамо, що до збірної викликаний одноклубник Андрія Ярмоленка Артур Масуаку.

Цікаво, що в нинішньому сезоні Мбокані набрав чудову форму, відзначившись 6 голами й 4 результативними передачами за Антверпен в 7 поєдинках в рамках чемпіонату Бельгії.

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