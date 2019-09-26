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Мбокані може зіграти за збірну ДР Конго вперше за 32 місяці

22:03 583 Читать на русском
Мбокані може зіграти за збірну ДР Конго вперше за 32 місяці
Дьємерсі Мбокані / Futaa

Нападник Антверпена Дьємерсі Мбокані отримав виклик до лав національної збірної ДР Конго.

Мбокані отримав виклик до національної збірної ДР Конго та може зіграти вперше за останні 32 місяці, інформує офіційний твіттер федерації.

Екс-форвард Динамо Мбокані продовжив контракт із Антверпеном Назарини

Востаннє досвідчений бомбардир з'являвся на полі у футболці ДР Конго ще 29 січня 2017 року в матчі проти Гани (1:2) в рамках відбору на Кубок африканських націй-2017.

Після того Мбокані лише одного разу викликався в національну збірну – в березні нинішнього року, але тоді отримав травму коліна, яка завадила йому прибути до складу "леопардів". Найближчі матчі ДР Конго проведе проти Алжиру і Кот-д'Івуару 10 та 14 жовтня відповідно. Додамо, що до збірної викликаний одноклубник Андрія Ярмоленка Артур Масуаку.

Цікаво, що в нинішньому сезоні Мбокані набрав чудову форму, відзначившись 6 голами й 4 результативними передачами за Антверпен в 7 поєдинках в рамках чемпіонату Бельгії.

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