Антверпен із Дьємерсі Мбокані у складі розбив Мехелен в рамках 8-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2020/21, 8-й тур

Антверпен – Мехелен – 4:1

Голи: Бушірі, 5, (аг.), Мійосі, 8, Мбокані, 43, Сек, 78 – Хайреманс, 67

Антверпен вже у перші 8 хвилин оформив серйозну перевагу. Бушірі ефектно зрізав м'яч у власні ворота, а Мійосі вже за 3 хвилини точно пробив у кут воріт. Наприкінці першої половини Мбокані зробив рахунок розгромним, вдало зігравши на добиванні. Хайреманс один м'яч відіграв по перерві, однак крапку поставив Сек, замкнувши подачу зі штрафного.

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Додамо, що Швед потрапив до заявки Мехелена, але так і не вийшов на поле. Таким чином, Антверпен набрав 14 очки та піднявся на 5 місце, а Мехелен залишився тринадцятим із сімома пунктами.

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