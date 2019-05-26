Мбокані дублем допоміг Антверпену здійснити божевільний камбек із Шарлеруа і вирвати путівку в Лігу Європи

У фіналі плей-офф за Лігу Європи у чемпіонаті Бельгії Антверпен обіграв Шарлеруа.

Бельгія. Плей-офф, фінал

Антверпен – Шарлеруа – 3:2

Голи: Мбокані, 16, 67, Рафаелов, 22(п) – Осімхен, 1, Дессолейл, 12

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Шарлеруа, який у попердньому раунді залишив поза бортом плей-офф Кортрейк Андрія Бацули, дуже потужно розпочав фінальний поєдинок.

Вже на 12-й хвилині номінальні гості володіли перевагою у 2 м'ячі. Однак Антверпен знайшов у собі сили ще до перерви відновити рівновагу, а в середині другого тайму забити переможний гол. Відзначимо, що у складі переможців, які здобули право представляти Бельгію у Лізі Європи, дублем відзначився колишній нападник Динамо Дьємерсі Мбокані.

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