"Мбокані був непотрібний Динамо", – Суркіс розповів, чому легіонери покидають клуб на правах вільних агентів

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів, чому легіонери покидали київський клуб як вільні агенти.

"Вони відпрацювали контракт. Чому не говорять про Бернарда і Феррейру, які пішли з Шахтаря вільними агентами? Буває, що не вдається домовитися.

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Я люблю Віду як футболіста, він багато віддав Динамо. Але коли до тебе приходять і кажуть, що хочуть отримувати 3 мільйони, то треба підписувати контракт тільки у тому випадку, якщо ти впевнений у виплаті зарплати на п'ятий рік. А розписатися важко, адже це 15 мільйонів за п'ять років. Я ж беру на себе зобов'язання.

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Не продовжувати угоду з Велозу було рішенням тренерського штабу Реброва. Мбокані нам був непотрібен з його ставленням до команди. Він хотів грати у всіх матчах і тільки вдома", – розповів Суркіс Вацко Light.