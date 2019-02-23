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"Мбокані був непотрібний Динамо", – Суркіс розповів, чому легіонери покидають клуб на правах вільних агентів

10:37 573 Читать на русском
"Мбокані був непотрібний Динамо", – Суркіс розповів, чому легіонери покидають клуб на правах вільних агентів
Ігор Суркіс / Футбол 24

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів, чому легіонери покидали київський клуб як вільні агенти.

"Вони відпрацювали контракт. Чому не говорять про Бернарда і Феррейру, які пішли з Шахтаря вільними агентами? Буває, що не вдається домовитися.

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Я люблю Віду як футболіста, він багато віддав Динамо. Але коли до тебе приходять і кажуть, що хочуть отримувати 3 мільйони, то треба підписувати контракт тільки у тому випадку, якщо ти впевнений у виплаті зарплати на п'ятий рік. А розписатися важко, адже це 15 мільйонів за п'ять років. Я ж беру на себе зобов'язання.

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Не продовжувати угоду з Велозу було рішенням тренерського штабу Реброва. Мбокані нам був непотрібен з його ставленням до команди. Він хотів грати у всіх матчах і тільки вдома", – розповів Суркіс Вацко Light.

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