"Спочивай з миром, легендо. Ти залишишся в історії футболу назавжди. Дякую за ту насолоду, яку ти подарував всьому світу", – написав Мбаппе у своєму твіттері.

Помер Дієго Марадона

Зауважимо, Дієго Марадона помер від серцевого нападу у 60 років. Нещодавно аргентинець переніс операцію з видалення тромбу із мозку. Після цього, Дієго виписали з лікарні, однак він перебував під наглядом медичного персоналу в себе вдома.

Марадона відомий виступами за Бока Хуніорс, Барселону та Наполі, де став зіркою світового рівня, вигравши дві Серії А (1986/87, 1989/90). Дієго переміг на чемпіонаті світу-1986 зі збірною Аргентини, яку згодом також очолював.

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