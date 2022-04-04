Лідер ПСЖ Кіліан Мбаппе продовжує роздумувати щодо свого майбутнього і не виключає варіанту залишитись у столиці Франції.

Напередодні ПСЖ розгромив Лор'ян із рахунком 5:1 в 30-му турі чемпіонату Франції, а Мбаппе забив два м'ячі й віддав три асисти. Після зустрічі форварда розпитали щодо емоцій та майбутнього.

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"Я завжди насолоджуюсь сьогоденням і щасливий, що маю таку прихильність. Намагаюся виправдати довіру людей. Чи можу я залишитись у Парижі? Так, звичайно. Я ще не ухвалив рішення, кожному це відомо. Розмірковую, тому що є багато над чим.

Якби щось вирішив, сказав би вам. Мені не треба ховатися, я нікого не вбивав. Хочу ухвалити найкраще рішення з можливих", – цитує Кіліана RMC Sport.

Нагадаємо, контракт 23-річного француза з ПСЖ завершується цього літа, про нову угоду сторони не домовились. Натомість провідні європейські ЗМІ вважають, що Мбаппе перейде в Реал Мадрид, вже є попередня домовленість.

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