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Мбаппе знову образився на Тухеля за заміну – тренер ПСЖ вказав зірковому форварду його місце

1 лютого 23:50 499 Читать на русском
Мбаппе знову образився на Тухеля за заміну – тренер ПСЖ вказав зірковому форварду його місце
Кіліан Мбаппе та Томас Тухель / Фото AFP

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель прокоментував поведінку Кіліана Мбаппе у поєдинку 22-го туру чемпіонату Франції проти Монпельє (5:0).

 

"Ця ситуація не є здоровою, але ми не єдина команда, яка стикається з такою реакцією футболістів. Подібне я бачив і в Дортмунді.

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Але, звичайно ж, це нехороша ситуація, яка відволікає від головного. Я не злюся, але мені сумно через те, що таке відбувається, тому що в цьому немає необхідності.

Тренер ПСЖ – я, а не Мбаппе. І це так і залишиться – рішення про заміни буду приймати я. Ми граємо не в теніс, а в футбол. І нам потрібно поважати всіх", – цитує Тухеля Le Pais.

На 68-й хвилині тренер парижан вирішив замінити Мбаппе на Ікарді. Молодий француз демонстративно покидав поле, з відвертою неповагою до рішення наставника.

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