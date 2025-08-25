Зірка Реала Вінісіус потрапив в епіцентр скандалу з арбітром та трибунами в матчі з Ов’єдо.

Поєдинок Реала проти Ов’єдо (3:0) став справжньою сценою для Вінісіуса, який несподівано розпочав матч на лаві запасних – уперше з вересня 2024 року, коли був у заявці.

Реал у важкому матчі розгромив Ов'єдо – Мбаппе оформив дубль, Вінісіус добив новачка з лавки запасних

Бразилець з’явився на полі за рахунку 0:1 і вже невдовзі підтвердив свій клас. На 83-й хвилині він разом з Орельєном Чуамені організував другий гол, віддавши асист на Кіліана Мбаппе, який подвоїв перевагу. Водночас саме під час святкування і виникла курйозна ситуація – роздратований Вінісіус почав емоційно жестикулювати, ймовірно, у бік арбітра, який кількома хвилинами раніше показав йому жовту картку за симуляцію. Щоб уникнути нових проблем, Мбаппе буквально прикрив йому рота, після чого долучився й Чуамені, намагаючись заспокоїти партнера.

За пів години на полі Вінісіус Жуніор встиг ще й забити сам, встановивши остаточний рахунок матчу.

Після матчу Вінісіус відповів на критику у своєму стилі. У соцмережах він виклав фото з підписом "Yo soy así" ("Я такий"), де показує вухо та жестами звертається до трибун. Під час святкування гола він також продемонстрував фанам рухи руками, натякаючи на їхнє повернення до Сегунди. Увесь цей час з трибун на його адресу лунали образи "tonto, tonto" ("дурень").

"Сезон довгий, ігровий час отримають всі": Хабі Алонсо назвав ключового гравця в перемозі над Ов'єдо – це не Мбаппе