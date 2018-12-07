Мбаппе зізнався, хто із суперників його вразив найбільше у 2018-му

Нападник ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе назвав найсильнішого гравця, проти якого йому довелось зіграти у 2018 році.

"З усіх, проти кого я грав в цьому році, мене найсильніше вразив Азар.

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Він вражаюче грав за Бельгію у півфіналі ЧС-2018, і в той же час продовжував поважати гру. Коли гра вимагала від нього віддати м'яч, він робив це без жодних сумнівів", – цитує Мбаппе MAJ.

Нагадаємо, хавбек Челсі Еден Азар у складі збірної Бельгії завоював бронзу чемпіонату світу-2018, у той час як Мбаппе із національною командою Франції тріумфував на турнірі.

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