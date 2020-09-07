Мбаппе здав позитивний тест на коронавірус і пропустить матч Франція – Хорватія
Нападник ПСЖ та збірної Франції не допоможе чемпіонам світу в поєдинку Ліги націй проти Хорватії.
Кіліан Мбаппе залишив табір збірної Франції та не зіграє проти "картатих". 21-річний форвард отримав позитивний результат тесту на COVID-19, повідомляє L'Equipe.
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Одразу після новини про наявність коронавірусу Мбаппе був ізольований від національної команди, а пізніше залишив розташування збірної. До слова, раніше COVID-19 діагностували у ще двох гравців Франції – Ндомбеле та Погба.
Матч Франція – Хорватія пройде у вівторок, 8 вересня. Початок – о 21:45 за Києвом. Нагадаємо, саме ці команди грали у фіналі ЧС-2018 – тоді французи виграли з рахунком 4:2.
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